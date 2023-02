Palermo e Parma riaprono la corsa promozione

Leggi su seriea24

(Di giovedì 16 febbraio 2023)-Reggina 2-1Terzo successo di fila e nono risultato utile per ildi Eugenio Corini che a un “Barbera” con record di presenze (26164 spettatori) batte 2-1 la Reggina e continua a risalire la classifica del campionato cadetto. Partita bella, nervosa e combattuta, dai ritmi alti con le due squadre a lottare su ogni pallone. Al 20? la migliore occasione per ilcon un calcio di punizione di Valente con palla alta di un soffio sopra la traversa. La risposta della Reggina un minuto più tardi con Canotto, che da buona posizione tira alto dopo l’ottimo assist di Majer. Meglio i calabresi nella parte finale della prima frazione ma il risultato non si sblocca. Inizia la ripresa e ilal 2? usufruisce di un calcio di rigore per un fallo ingenuo di Gagliolo su Brunori; dal dischetto va lo stesso ...