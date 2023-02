Palermo | chiuse le indagini sulla 17enne suicida L’ultimo post su Facebook | «Questo segreto mi sta divorando»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sarebbe stata costretta a fare sesso di gruppo – e a filmare le scene – la diciassettenne mortail 18 maggio del 2017 vicino ad Agrigento. È questa l’ipotesi della procura di, che ha concluso oggi lepreliminari e potrebbe richiedere il rinvio a giudizio per due maggiorenni. Il corpo della ragazza fu trovato alla Rupe Atenea di Agrigento, da dove si era lanciata nel vuoto. Un suicidio annunciato in uno straziantesu. «Nessuno di voi – scrisse sula ragazza poco prima di togliersi la vita – sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo edentro di me mi sta». Il ...

Sul caso c'è anche un'inchiesta della Procura dei minorenni dinei confronti di altri due indagati, all'epoca ancora non maggiorenni. Ai quattro le due Procure di, quella distrettuale ...Accanto alle indagini sui due 27enni, c'è anche un'inchiesta della Procura dei minorenni dinei confronti degli altri due indagati, all'epoca ancora non maggiorenni. Per tutti e quattro l'...

A distanza di sei anni dai fatti, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a cui il fascicolo è stato trasmesso dai colleghi agrigentini perché viene ipotizzata, oltre alla violenza sessuale di ...