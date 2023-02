Padova | indagato il writer che disegnò la stretta di mano tra Messina Denaro e Giorgia Meloni

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Èper vilipendio delle istituzioni lo street artist Evyrein, che il 22 gennaio aaveva dipinto unaditra il boss mafioso Matteo, arrestato il 16 gennaio dopo trent’anni di latitanza, e la premier. Sopra i due protagonisti del murale campeggiava anche la scritta «W Bonafede» (che si potrebbe leggere anche come «In Bonafede») in riferimento alla falsa identità assunta dal boss di Cosa Nostra nell’ultimo periodo di latitanza, in cui si faceva chiamare proprio Andrea Bonafede. L’opera di street art, realizzata in via Marsala, era stata cancellata nel giro di poche ore. A svelare il murale era stato proprio Evyrein, che aveva pubblicato una foto su Instagram della sua ultima opera con il commento: ...