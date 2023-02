Orrore infibulazione | bimba nata in Italia viene mutilata in Africa a tre anni | a processo i genitori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb — L’ennesimo caso discoperto nel corso di una visita pediatrica dentro i confini nazionali. Sembra proprio impossibile pretendere che i «nuovini» rinuncino a usanze barbare e subumane come le mutilazioni degli organi genitali praticate su bambine di pochi. Uno di questi casi, riportato dal Gazzettino, riguarda unain provincia di Pordenone da una coppia diprovenienti dal Burkina Faso: per loro scatterà ilche, per essere avviato, ha necessitato del benestare del ministero della Giustizia, in quanto l’non sarebbe avvenuta inma in Burkina Faso. La coppia è stata rinviata a giudizio per le ipotesi di lesioni aggravate in riferimento all’articolo ...