Oroscopo Branko Giovedì 16 Febbraio 2023 | Leone stressato

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’diper oggi,16Ariete C’è confusione nei vostri pensieri e anche nell’ambiente circostante. Oggi dovete agire nel lavoro se vi sentite abbastanza calmi. Toro Il 18 il Sole non sarà più negativo per voi insieme a Saturno: bene quindi alla salute del mondo; siete protagonisti nell’ambiente professionale. Se non ci sono obiettivi raggiunti come desideravate, attendete. Cautela con la salute. Gemelli Agitazione nasce in famiglia e si sposta nel lavoro e viceversa. Avviate un associazione nuova professionale, commerciale, politica e culturale, oggi e domani. Cancro L’instabilità del periodo che viviamo tutti è ben visibile oggi. Avrete problemi con un capo o un direttore. Siete belli quando vi arrabbiate però in amore lo fate troppo ...