Oro Cholito | Napoli | è il momento di Simeone

NAPOLI - Simeone come Elmas . Ora più che mai: se Elif è già diventato una sorta di dodicesimo titolare conquistando gradualmente stima e minuti, l' assenza forzata di Raspadori catapulta ilin fuga nelle rotazioni d'attacco . Sì: alla vigilia del primo ciclo a perdifiato dopo il Mondiale, una danza che in quattordici giorni vedrà il Napoli di scena in quattro partite tra il ...Ilè stato il protagonista assieme ad Osimhen del successo al Maradona contro la Roma. Dopo ... Quando all'86' Zielinski gli ha servito un pallone d'lui si è girato e di sinistro ha piazzato ...

NAPOLI - Simeone come Elmas. Ora più che mai: se Elif è già diventato una sorta di dodicesimo titolare conquistando gradualmente stima e minuti, l’ assenza forzata di Raspadori catapulta il Cholito in ...E pezzi di cuore del tifo azzurro come il Cholito. Ci sono le riserve che sanno ... E che non si lamenta se gli vengono concessi gli sgoccioli di una partita. Riserve d'oro, è proprio il caso di dirlo ...