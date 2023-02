(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il settore dell’abbigliamento e della moda, specie per bambini, è la tua passione? Devi allora sapere cheè alla ricerca di personale da inserire nei suoi punti vendita e nei suoi store sparsi in tutta Italia. Il celebre marchio di abbigliamento per bambini e adolescenti è alla ricerca di figure professionali da avviare ad una carriera di successo, grazie anche all’apertura di nuovi negozi. Da 40 anni,è sinonimo di qualità, eleganza e modernità. Fondata nel 1983 dall’imprenditore Luciano Cimmino (fondatore anche in seguito con la famiglia Carlino dei marchi Yamamay e Carpisa), riesce in breve tempo a conquistare il mercato internazionale, aprendo in meno di dieci anni più di 400 punti vendita in Italia e all’estero, grazie anche alla competitività dei prezzi dei suoi ...

Ha inoltre recentemente stretto nuove collaborazioni sul mercato italiano con Despar, Interspar, Eurospar,, McArthurGlen, Casa Cipriani, Piazza Italia, Happy Casa, Bata e Leroy ...Prosegue la strategia di comunicazioneche esalta e sottolinea con la presentazione della nuova campagna pubblicitaria Spring Summer 2023 la relazione tra il brand e l'Italia. Autenticità, bellezza, spontaneità e un ...

Original Marines Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi Ti Consiglio

Original Marines, al via la campagna pubblicitaria Spring Summer ... Engage

Assalto al centro commerciale Conca d’Oro, rapinato il negozio Original Marines PalermoToday

Torna lo Sbaracco a Portoferraio, 3 giorni di shopping a prezzi ... Elbareport

Nome inglese, ma cuore tutto padovano: prosegue la crescita del music provider Rehegoo PadovaOggi

The U.S. takes on more risk when it doesn’t keep a fleet of 31 large amphibious warships, the Marine Corps’ No. 2 officer said Tuesday. The Navy had plans to cut the fleet to as few as 24 until ...Original Marines lancia la campagna pubblicitaria primavera estate 2023, che sottolinea ancora una volta la relazione tra il brand e l'Italia. Autenticità, bellezza, spontaneità e un tocco `di ironia ...