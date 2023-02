Operaio 78enne muore sul lavoro | indagato titolare box

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Procura della Repubblica di Bari ha iscritto una persona nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del pensionatoche ieri ha perso la vita mentre lavorava all'impianto ...

La Procura della Repubblica di Bari ha iscritto una persona nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del pensionatoche ieri ha perso la vita mentre lavorava all'impianto antincendio di un garage privato nel quartiere Picone, del capoluogo pugliese. Il malfunzionamento di una bombola e la fuoriuscita del gas ...... c'è ancora la bombola di liquido antincendio che scoppiando ha causato la morte di unbarese. Probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, l', a lavoro nonostante l'età avanzata, ...

La Procura della Repubblica di Bari ha iscritto una persona nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del pensionato 78enne che ieri ha perso la vita mentre lavorava all'impianto a ...Già si è contato un morto sul lavoro, quest'anno, in Puglia: il 16 gennaio alla periferia di Foggia un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da un macchinario, mentre era impegnato in attività di ...