Omicidio Gloria Pompili | picchiata selvaggiamente e fatta prostituire | assistente sociale a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sono passati ormai quasi cinque anni dall’di, la 23enne di Frosinone massacrata di botte in una piazzola di sosta di Prossedi nella notte tra il 23 e il 24 agosto del 2017, mentre stava tornano in Ciociaria dove viveva con i due figli all’epoca dei fatti di 2 e 5 anni. Un caso difficile, anche a livello giudiziario, che seppure si è chiuso in Cassazione con la condanna a 20 anni della zia e il compagno, vede attualmente imputata un’di 72enne accusata di non aver denunciato i maltrattamenti ai quali era sottoposta la 23enne e i suoi figli. Le responsabilità dell’Proprio nela carico dei parenti è, infatti, emerso che la giovane mamma veniva costretta a prostituirsi e che insieme ai ...