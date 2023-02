Ohio | allarme per treno tossico deragliato

E se vivete a East Palestine,, capite che Superman non sta arrivando, ma voi siete lì. Fidatevi del vostro istinto. Documentate tutto ciò che vedete. Unitevi come comunità e chiedete risposte'. ..." Step up now ", intervieni ora - è la richiesta della famosa whistleblower , dopo l'legato al treno deragliato nei giorni scorsi incon un carico di sostanze chimiche tossiche e ...

