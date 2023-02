(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il palinsesto diè in continuo aggiornamento e sempre pronto a offrire. In particolare vediamo cosa ci riserverà tra la seconda metà die i primi giorni diSappiamo ormai cheè uno dei protagonisti dello streaming mondiale, potendo offrire contenuti in esclusiva oin chiaro spaziando tra moltissimi generi diversi. Giunti ormai al giro di boa di, andiamo a vedere quali sono le novità che ci aspettano. Ricordiamo che susono raccolti in esclusiva idei film e serie tv non solo di Disney, ma anche prodotti da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ad un costo di abbonamento molto interessante sono infatti messi a ...

In totale, questo mese saranno offerti 13giochi agli abbonati a PS Plus Extra e PS Plus Premium. Come di consueto, gli abbonati potranno godere anche di alcunipiù vecchi. Ci sono tre ......Miami Heat con cui ha vinto treNBA, è il testimonial della nuova campagna eyewear Versace Men. Nelle immagini gloriose, firmate dal grande fotografo Mario Sorrenti, prendono vita tre...

Sonic: in arrivo nuovi titoli 2D dedicati al personaggio NerdPool

Nuovi titoli su Disney+ in arrivo tra fine febbraio e marzo tuttoteK

Riot Games svela i misteriosi nuovi giochi dal mondo di League of ... Spaziogames.it

Ftse Mib: nuovi buy dietro l'angolo. I titoli da sorvegliare Trend-online.com

PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di febbraio è pieno di big Spaziogames.it

Sky aggiorna Sky Go per aggiungere la diretta dei canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7, e aggiorna Sky Glass per aggiungere le ...Da insostituibile ad alternativa, contro il Porto Inzaghi andrà con le certezze: Lautaro-Edin hanno dominato contro Barça, Napoli e Milan. E pure il futuro torna un rebus ...