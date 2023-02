Nuno Campos spaventa la Roma | “PSG e Chelsea seguono Mourinho”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il vice allenatoreè intervenuto ai microfoni di Tv Play sul canale Twitch per discutere della situazione in casa. Ladi Josèvive una stagione particolare. Il club giallorosso è in piena zona Champions League ed allo stesso tempo è impegnato nei match validi per i Playoff di Europa League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.