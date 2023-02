Non potete fermarmi Hamilton scatenato contro la Fia | perché la F1 trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lewisè pronto a sfidare la Fia, non essendo disposto a farsi mettere il bavaglio. È infatti stata molto discussa l'introduzione di un divieto per i piloti di rilasciare dichiarazioni politiche, personali o religiose senza avere un'autorizzazione scritta. Il pilota della Mercedes non ha affatto gradito tale imposizione, dato che negli anni si è sempre espresso liberamente, anche su temi sociali molto importanti. Approfittando del giorno della presentazione della nuova Mercedes, il sette volte campione del mondo ci ha tenuto a chiarire di non voler stare zitto nel caso in cui dovesse essere interpellato su un tema che gli sta a cuore: “La Formula 1 non metterà mai il bavaglio a nessuno. La Fia in quanto regolatore chiarirà tutto, al limite ci saranno dei luoghi nei quali per rispetto si dovrà seguire delle indicazioni, siamo in attesa di novità da ...