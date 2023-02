Non perdetevi Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming il 17 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutto pronto per la sfida di domani sera 17al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, dove si affronterannonell’anticipo della 23ma giornata del campionato di Serie A. Il match vede da un lato gli azzurri, guidati da mister Luciano Spalletti, intravedere sempre di più il sogno del terzo Scudetto forti del grande vantaggio sull’Inter (+15 punti) prima inseguitrice e reduce da sei vittorie di fila, di cui l’ultima ottenuta in casa contro la Cremonese (3-0); dall’altra metà campo, i neroverdi di Alessio Dionisi occupano la 15ma posizione in classifica a quota 24 punti e provengono da un pareggio ottenuto alla Dacia Arena contro l’Udinese (2-2). Per quanto riguarda il match nel girone di andata, giocato lo scorso 29 ottobre, la compagine partenopea ha chiuso con un sontuoso 4-0 grazie alla ...