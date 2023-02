Non ho molta energia Aurora Ramazzotti | la confessione che preoccupa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Trepidante attesa per: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è al nono mese di gravidanza e il parto sarebbe previsto proprio a febbraio. La giovane influencer, nonostante qualche difficoltà, si è sempre mostrata col sorriso ai suoi follower sui social, non nascondendo però nulla. Tant'è che qualche giorno fa, dopo essere sparita per un po', ha spiegato: "Sono un po' di giorni che non ho...". "Inizio ad avere qualche segno di affaticamento", ha proseguito la figlia di Eros. Che poi ha raccontato ai suoi fan come sta trascorrendo questi ultimi giorni, sempre più vicina al parto. Dunque, si tratta di un periodo in cui inevitabilmente le stanchezze fisiche cominciano a farsi sentire. Parlando del suo percorso, laha detto ...