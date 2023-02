Non così vicino | la recensione | Il bisbetico domato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladi Non, il film con cui Marc Forster si avventura nel remake dello svedese Mr. Ove. Lo interpreta Tom Hanks che per l'occasione si trasforma nel burbero Otto Anderson. Tutti prima o dopo sono destinati a finire nel tritacarne del remake hollywoodiano, una tendenza che negli ultimi anni non ha risparmiato nessuna cinematografia e spesso con risultati discutibili. Questa volta è toccato a quel piccolo miracolo di humour nero, malinconia e esistenzialismo che fu Mr. Ove, la commedia di Hannes Holm che nel 2017 dopo il trionfo agli Efa sarebbe stata scelta per rappresentare la Svezia agli Oscar nella categoria del Miglior Film Straniero. Ma c'era davvero bisogno di realizzarne un rifacimento? Proveremo a spiegarlo in questadi Non, il film ...