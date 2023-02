No di Fdi alla commissione d’inchiesta sulla giustizia | “Non ci sarà” E Ronzulli minimizza | “Richiesta antecedente alla sentenza Ruby ter”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non cialcunasull’uso politico della magistratura. Nel day after dellasulter, Fratelli d’Italia dice a chiare lettere che non intende dare seguitodel partito di Silvio Berlusconi. “Nessuna“, ha detto la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè. Chiudendo la portaavanzata ieri nell’aula della Camera dal capogruppo di Forza Italia. “Chiediamo la immediata calendarizzazione della proposta di leggeistituzione di unaparlamentare di inchiesta sull’uso politico della magistratura” per “fare chiarezza su 25 anni di lotte ...