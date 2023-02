Nikita Pelizon e Signorini si conoscevano prima del GF Vip

Questa sera in diretta su Canale 5 , ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip . Al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese,e Oriana Marzoli Chi sarà il preferito I sondaggi . Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Antonella, Antonino,e Oriana Ecco cosa dicono i sondaggi Nella puntata di ...Il focus sarà sul rapporto tra i due exe Matteo Diamante. Giaele De Donà incontrerà qualcuno che la conosce bene. Attilio Romita, eliminato lunedì scorso, si confronterà con Edoardo ...

"Grande Fratello Vip", Matteo si confida su Nikita TGCOM

GF Vip 7, diretta trentaquattresima puntata – Il ‘matrimonio libero’ tra Giaele e Brad DavideMaggio.it

Matteo Diamante su Nikita Pelizon: "Non ci potremo mai fare del male" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Daniele senza freni su Nikita: il gesto ripreso dalle telecamere. Ecco cosa ha fatto leggo.it

Nikita Pelizon e Matteo Diamante quando e perché si sono lasciati dopo Ex on the beach Quanto tempo sono stati insieme I dettagli ...Nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli