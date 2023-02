Nikita Pelizon al GF VIP | chi è | età | origini | carriera | chi è il fidanzato | Matteo Diamante | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è una modella e influencer italiana con una grande passione per lo sport. Ha preso parte a diversi reality tra i quali Pechino Express e Temptation Island. Al momento fa parte dei vipponi del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Ha iniziato la suadi modella quando era ancora 18enne realizzando uno dei suoi sogni, vista la passione per la moda che laha manifestato sin dalla tenera età. View this post onA post shared by(@semplicemente) Dagli esordi ai successi in passerellaè una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è ...