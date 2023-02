ha vinto il premio sportivo per la carriera consegnato dai corrispondenti della Stampa Estera. Presso la sede dell'associazione in Via dell'Umiltà, a Roma, il due volte campione del ..."Se c'è un nuovoSinner è il miglior tennista italiano al momento; lui "canta" in un modo, io cantavo in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è 'tedesco'". Parola di, ...

Nicola Pietrangeli, che bordata a Berrettini: "Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis" Today.it

Pietrangeli su Berrettini: «Troppa pubblicità. Poi come Panatta è fantastico dalla vita in su...» Corriere della Sera

Pietrangeli show: "Berrettini come Panatta, il migliore ora è Sinner" Tuttosport

Tennis, Pietrangeli: 'Berrettini pensa troppo alla pubblicità' Agenzia ANSA

Tennis, Pietrangeli: 'Sinner al momento è il miglior italiano' Agenzia ANSA

Nicola Pietrangeli ha vinto il premio sportivo per la carriera consegnato dai corrispondenti della Stampa Estera. Presso la sede dell’associazione ..."Mi sembra che Berrettini si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, durante la cerimonia nella quale gli è stato conferito il ...