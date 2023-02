(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilnon è sazio dopo un mercato invernale faraonico che ha visto arrivare alla corte di Potter, Joao Felix, Mudryk ed Enzo Fernandez. Secondo Le Parisien, il proprietario del club londinese Toddpensa già all’estate e ha incontrato l’attaccante delper discutere di un possibile trasferimento a Stamford Bridge. L’attaccante brasiliano è sotto contratto fino al 2025, ma il suo futuro con il club parigino è in discussione. Ilrimane in agguato e sogna un altro colpo. Nei giorni scorsi, secondo la stampa inglese, ha avuto luogo anche un vertice trae Al Khelaifi. Tra i temi trattati proprio. SportFace.

non si sente abbastanza prima donna - e che potrebbe sfociare in un addio di Messi e alla ... secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra, una via d'a questa situazione. Insomma, ... discorso diverso va decisamente fatto per, che ha un accordo con il Psg fino al 2025 e che starebbe comunque cercando, secondo le ultime indiscrezioni, una via d'per dire addio alla ...

Neymar in uscita dal Psg Il Chelsea ci prova: incontro tra Boehly e il giocatore. Ecco le indiscrezioni sul futuro del brasiliano