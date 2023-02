Nessuna revoca del 41 bis | Cospito è ancora pericoloso L' informativa di Nordio

(Di giovedì 16 febbraio 2023)del 41 bis per Alfredo, è. Il ministro della Giustizia, Carlo, nella suaalla Camera è netto: «La ragione che giustifica l'inoltro di una istanza dipoggia sulla sopravvenienza di novità rilevanti». Ma «gli elementi di novità addotti dalla difesa a sostegno della richiesta dianticipata del regime carcerario differenziato non sono dotati della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento di tale regime». Ma non solo. Secondo il Guardasigilli il parere della procura nazionale antimafia e antiterrorismo «ha ritenuto non fondate le ragioni giuridiche portate dal difensore dia sostegno della sua richiesta di ...

...ai fini della incidenza sulla pericolosità sociale che viene in rilievo nella procedura di... 'intercettazione è mai stata divulgata' sui contatti tra Alfredo Cospito e altri detenuti al ...... dunque "intercettazione è stata divulgata, perchè non ce ne sono state". Quanto alle ... Nordio le ha spese per rivendicare la correttezza della sua scelta di rigettare la richiesta di...

Lo stop davanti all'Università Sapienza. Gli anarchici volevano raggiungere il carcere di Rebibbia. Il ministro Nordio: "No alla revoca del 41bis" Momenti di tensione ieri in piazzale Aldo Moro, di ...