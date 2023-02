Neoplasie digestive | esperti a confronto su strategie prevenzione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - I tumori gastrointestinali (Ngi) sono la principale causa di morte per cancro in Europa e una fra le più importanti cause di mortalità in tutti i Paesi del mondo. Colpiscono in ugual misura uomini e donne e, sebbene la prognosi per questi i pazienti sia migliorata negli ultimi anni, ogni anno in Europa migliaia di persone muoiono ancora a causa di queste. Attualmente il Vecchio continente rappresenta un quarto dei casi di cancro globali, con tassi destinati ad aumentare di oltre il 24% entro il 2035. E' quanto è emerso in occasione del convegno 'di screening edei tumori digestivi: il Progetto europeo', promosso a Roma dalla Fondazione per le malattie(Fmd) per illustrare le raccomandazioni europee e le azioni utili da mettere in campo in ...