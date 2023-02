‘Ndrangheta | blitz contro clan nel crotonese con 31 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CROTONE (ITALPRESS) – Vasta operazione antimafia nella provincia di Crotone per disarticolare il sodalizio criminale denominato “locale di Cirò”. Un provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo nei confronti di 31 persone, indagate per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, nonchè per reati in materia di armi e di sostanze esplodenti. Ventisei le persone finite in carcere e 5 aglidomiciliari. Le indagini sviluppate dal giugno del 2019, costituiscono la prosecuzione dell'operazione di polizia denominata “Stige” (gennaio 2018) e hanno permesso di raccogliere indizi, riguardanti le dinamiche criminali della “Localedi Cirò”. In particolare è emersa la capacità del gruppo criminale dillo del territorio ...