Nasce l’associazione ‘Sole’ per accompagnare le mamme dopo il parto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ stata costituita il giorno di San ValentinoSole, promossa dalla conduttrice televisiva Mediaset Gorgia Venturini per finanziare le cure perinatali negli ospedali italiani e assistere lenei giorni successivi al. L’annuncio della nascita delera stato dato dalla showgirl all’indomani della morte di un neonato all’Ospedale Pertini di Roma. L’iniziativa, rilanciata martedì scorso dalle ‘Iene’, ha ricevuto sui social i like di Ilary Blasi, Wanda Nara, Giorgia Rossi, Michela Quattrociocche. Il nome delè quello della figlia di Venturini, Sole Tea, ma sta anche idealmente a significare – spiega una nota – come le donne non debbano essere mai lasciate sole nei giorni e nei mesi successivi al. “Queste ...