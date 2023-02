Napoli | Simeone | “Champions? Ce la giochiamo con chiunque”

... gli ultimi, residui, sogni di ricorsa scudetto alsono evaporati nella notte di Marassi, ... E le voci su... Wanda Nara, lingerie di pizzo rossa e messaggio d'amore La panchina di Simone ...Lo ha detto l'attaccante delGiovannia Sky Sports Uk.parla anche del suo primo anno in azzurro, partendo quasi sempre dalla panchina dietro a Osimhen :

Simeone: 'A Napoli il momento migliore della mia carriera. Mio padre mi dice sempre una cosa' AreaNapoli.it

NAPOLI, SIMEONE: "SI VINCE IN GRUPPO PARTITA DOPO PARTITA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Simeone: "A Napoli il momento migliore della mia carriera! Per vincere serviamo tutti, con Raspadori ci diciamo sempre ... CalcioNapoli24

La Napoli del Cholito Simeone: «Scudetto Ricordo mio padre» ilmattino.it

Napoli, lo scudetto e la frase che Simeone ripete sempre al figlio Corriere dello Sport

Manuel Parlato ha parlato della probabile formazione azzurra di domani nel match con il Sassuolo. Ecco le sue parole: "Per quanto riguarda la formazione ...Il Napoli, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto di Eljif Elmas, centrocampista azzurro, sorridente mentre la squadra è in partenza per Reggio Emilia dove sfiderà, il 17 febbraio alle 20 ...