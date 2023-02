L'autopsia svela la verità sulla morte diDi Fuorti , la donna di 40 anni deceduta la scorsa settimana in casa adopo aver festeggiato il suo compleanno con la famiglia in un ristorante di sushi della città: la donna sarebbe ...commenta Sarebbe stata una emorragia cerebrale la causa della morte diDi Fuorti , la 40enne deceduta in casa, a, dopo avere festeggiato il suo compleanno mangiando sushi con la famiglia in un ristorante della città. Sono le prime risultanze dell'esame ...

Napoli, Rossella morta a 40 anni dopo il sushi: l'autopsia svela le cause ilmattino.it

Tragedia a Napoli, Rossella Di Fuorti muore il giorno del 40esimo ... Grande Napoli

La famiglia di Rossella, morta a Napoli dopo il pranzo di sushi: Non ... Fanpage.it

Rossella, morta dopo il sushi: la verità dall'autopsia Ottopagine

Napoli, Rossella morta dopo il sushi festeggiava i 40 anni: 'Mai stata allergica' Virgilio

L'autopsia svela la verità sulla morte di Rossella Di Fuorti, la donna di 40 anni deceduta la scorsa settimana in casa a Napoli dopo aver festeggiato il suo compleanno ...Eseguita l’autopsia su Rossella Di Fuorti, la 40enne morta a Napoli dopo il pranzo di sushi: sarebbe deceduta per emorragia cerebrale ...