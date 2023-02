Napoli | Rossella morta a 40 anni dopo il sushi | l' autopsia svela le cause

... Redazione Sardegna Live L'autopsia ha fatto chiarezza sulle cause della morte diDi Fuorti, la donna di 40 anni deceduta la scorsa settimana in casa adopo aver festeggiato il suo ...Sarebbe stata un' emorragia cerebrale a causare la morte diDi Fuorti, la 40enne deceduta lo scorso 9 febbraio nella sua casa, a, dopo avere festeggiato il compleanno con la famiglia in un ristorante del capoluogo partenopeo dove aveva ...

Rossella Di Fuorti, la mamma 40enne morta dopo aver mangiato sushi a Napoli, non sarebbe morta a causa di un'allergia dovuta al cibo stesso. Sarebbe stata invece un'emorragia cerebrale, scatenata da ...