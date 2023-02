Napoli-Kvaratskhelia | numeri da top | gli azzurri studiano il rinnovo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilha trovato il futuro top player del calcio europeo e forse non solo, ididicono questo e gliilIlha trovato il futuro top player del calcio europeo e forse non solo, ididicono questo e gliil. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, 9 gol e 9 assist lo mettono al quarto posto in Europa tra i giocatori più decisivi.che sicuramente dovranno essere aggiornati partita dopo partita e intanto gliilcon ingaggio raddoppiato. L'articolo proviene da Calcio News ...

E onestamente è difficile pensare il contrario:è un fenomeno di 22 anni compiuti ... "In tanti lo seguono ma lui pensa soltanto al. È casa sua: mi ha detto che in Italia non ...Penso che quella di venerdì sia la partita più difficile per ildi questo periodo, ma gli azzurri sono certo che la affronteranno con la mentalità giusta.Ha colpi sensazionali, ...

Kvaratskhelia, l'agente: "Detta una bugia su di lui! Ama Napoli, in Italia mai con un'altra squadra. Su rinnovo e Real ... CalcioNapoli24

Kvaratskhelia via L'agente 'spaventa' il Napoli: 'Ancora nessuna proposta di rinnovo' Calciomercato.com

Cds - Napoli tranquillo su Kvaratskhelia: ha già parlato con agente e a fine anno ci sarà aumento di... Tutto Napoli

Tutti vogliono Kvaratskhelia: il piano del Napoli per tenerlo Corriere dello Sport

CorSport - Real Madrid-Kvaratskhelia: arriva la contromossa di ADL, la situazione CalcioNapoli24

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ma gli azzurri avrebbero già pronta una contromossa per blindar ...Le voci sul Real Madrid non spaventano De Laurentiis. Il Napoli, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, è pronto a blindare Kvara ...