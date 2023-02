Napoli – Kvaratskhelia | a fine anno ci sarà aumento di stipendio

(Di giovedì 16 febbraio 2023), non spaventano le voci sul Real Madrid e acidiLe voci di un possibile interessamento Real Madrid pernon spaventano ildi De Laurentiis. Gli azzurri sono pronti a blindare il georgiano. Il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che astagione andrà in scena un adeguamento di contratto. Ricordiamo che gli azzurri acquistarono Kvara per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi e ad oggi lui è legato alcon un contratto quinquennale, fino al 2027, da 1,4 milioni a stagione. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ...

Ilha trovato il futuro top player del calcio europeo e forse non solo, i numeri didicono questo e gli azzurri studiano il rinnovo Ilha trovato il futuro top player del calcio europeo e forse non solo, i numeri didicono questo e gli azzurri ...E onestamente è difficile pensare il contrario:è un fenomeno di 22 anni compiuti ... "In tanti lo seguono ma lui pensa soltanto al. È casa sua: mi ha detto che in Italia non ...

Solo Gervinho ha fatto meglio (per ora) di Kvaratskhelia al suo esordio in Italia AreaNapoli.it

Vedere Osimhen e Kvaratskhelia in Champions costa caro: prezzi biglietti anche raddoppiati! Il confronto con Barça e ... CalcioNapoli24

Napoli, Elmas è meglio di Milinkovic e Kvaratskhelia Calciomercato.com

Kvaratskhelia in bianconero: hanno scelto proprio lui CalcioMercato.it

Le voci sul Real Madrid su Khvicha Kvaratskhelia non spaventano il Napoli che si dimostra tranquillo e pronto ad avviare la contromossa ...MERCATO Cadena Ser, emittente madrilena, svela i piani estivi dei Blancos Il Napoli, in ogni caso, non ha certo intenzione di privarsi della sua stella, l'uomo che assieme a Osimhen sta portando gli… ...