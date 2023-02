Napoli | infortunio Raspadori | l’esito degli esami strumentali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiacomoresterà fuori causa per diverse settimane. L’attaccante delsalterà non solo la trasferta da ex contro il Sassuolo ma anche l’andata dell’ottavo di finale di Champions contro l’Eintracht Francoforte e le partite di campionato contro Empoli e Lazio.si è sottoposto aglipresso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Questo è quello che riporta la SSC: “Glihanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Almeno tre settimane di stop per il numero 81. L'articolo proviene da Anteprima24.it.