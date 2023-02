Napoli | infortunio Raspadori | i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del. Dopo l'muscolare rimediato in allenamento Giacomo Raspadori si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema non da poco: Il bomber ne avrà per oltre un mese, ...Come comunicato dal, infatti, i test clinici hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Unche presuppone uno stop di 30 - ...

UFFICIALE - Raspadori, la diagnosi dell'infortunio: il comunicato della SSC Napoli Tutto Napoli

Infortunio Raspadori, c'è la diagnosi ufficiale: il comunicato SSC Napoli CalcioNapoli24

Novità su Raspadori dopo l'infortunio: l'annuncio del Napoli Corriere dello Sport

KK - Infortunio Raspadori: cosa filtra da Castel Volturno, spuntano già i tempi di recupero Tutto Napoli

Napoli, UFFICIALE: infortunio per Raspadori in allenamento | Serie A Calciomercato.com

Non arrivano buone notizie per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema fisico nell'ultima partita contro la Cremonese, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno ...Brutte notizie per il Napoli e Giacomo Raspadori, che ha riportato una distrazione di secondo grado alla coscia sinistra.