Napoli | distrazione muscolare | lungo stop per Raspadori

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si prospetta una lunga assenza per l'attaccante delGiacomo, che ha riportato unadi secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il giocatore si è ...

L'ex Sassuolo ha riportato "una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra" ...Brutte notizie per l’attacco del Napoli: si prospetta infatti una lunga assenza per Giacomo Raspadori. Raspadori si ferma: distrazione muscolare alla coscia L’ex Sassuolo ha […] Brutte notizie per l’a ...