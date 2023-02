Napoli dà un calcio alla scaramanzia | spuntano i tatuaggi col terzo scudetto 

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlvince-tutto, anche la proverbialedei napoletani: mancano ancora diverse settimanepossibile conquista delcampionato, ma i tifosi ci credono talmente tanto che arrivano a tatuarsi lo scudetto addosso. “Da giorni non faccio altro”, racconta Salvatore Russo, tatuatore di via Toledo, il salotto della città. “E’ bastato che pubblicassi sui social la foto del tricolore con il numero 3 che mi sono inciso da solo sulla gamba per far partire le richieste”. Meravigliato? “Conoscendo i napoletani non mi aspettavo tante richieste, ma i nostri ragazzi sono troppo forti e quest’anno battono tutti, anche la”. Sotto i ‘ferri’ di Salvatore ora c’è Antonio, un ragazzo dei Quartieri. Lui, con la testa, è proeittato già oltre. “Non vedo l’ora ...

Non cita mai Alex Meret , il portiere titolare delcapolista in Serie A. È intanto la ... di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic , che hanno scosso ben oltre il mondo del: "Ti resta ...Qualcuno potrà pensare a una promozione di Colombo ma questa è una gara di seconda fascia e non di prima, visto il vantaggio del, non viene vista come una gara di grande difficoltà per l'...

Napoli, ok il prezzo è giusto per Osimhen: ecco l'offerta definitiva dall'Inghilterra | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Alberti: 'Napoli, che orgoglio. Colpito da 4 giocatori. Aneddoto su Maradona' AreaNapoli.it

Kvaratskhelia, l'agente: "Resterà a Napoli, è concentrato su Scudetto e Champions! Sul rinnovo, clausola e valutazione ... CalcioNapoli24

Dionisi: “Dobbiamo avere la ‘presunzione’ di pensare di battere il Napoli”, poi la ... Spazio Napoli

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Angelo Gregucci, allenatore: “Sono stato allenatore del Napoli per poche settimane, era un momento delicato, ma importante ...Alla vigilia della partita contro il Napoli, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa: "Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge perché in ...