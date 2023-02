Napoli City Half Marathon | caccia ai record Assessore Ferrante | “Evento di sport e turismo”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 12 minutiE’ stata presentata oggi presso la Sala Giunta del Comune dila, dieci giorni al via, si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9 da viale Kennedy, in fianco alla Mostra D’Oltremare.che richiamerà oltre 6mila iscritti, manifestazione organizzata daRunning Asd, appuntamento clou della stagione, segnato con un cerchio rosso sul calendario da parte di migliaia di runner provenienti da tutta Italia oltre che da migliaia di runner stranieri. Alla Conferenza stampa hanno preso parte l’alloComune diEmanuela, l’alle politiche sociali Luca Trapanese, il ...

