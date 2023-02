Napoli | Castellacci | «Raspadori potrebbe stare fuori almeno 30 giorni»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le parole di Enricosull’infortunio di: «rimaneretrenta, lo staff delsaprà monitorare» Intervenuto su Radio Kiss Kiss, presidente dell’associazione nazionale dei medici di calcio italiani Enricoha parlato dell’infortunio capitato all’attaccante del, Giacomo. Di seguito le sue parole. «Leggendo la sola diagnosi dell’infortunio, con il beneficio di inventario non avendo visto gli esami, c’è una lesione di secondo grado e vuol dire che qualche fibra si è lesionata. Questopresupporre30di riposo, la valutazione si fa sui referti, ma anche sulla capacità ...

ha detto la sua sull'infortunio dell'attaccante del, Giacomo Raspadori. Oggi ilha reso ufficiale la diagnosi: distrazione muscolare di secondo grado. Sky Sport parla di 30 -...Non arrivano buone notizie dall'infermeria del. Dopo l'infortunio muscolare rimediato in allenamento Giacomo Raspadori si è sottoposto ad ...giorni come conferma a Radio Mare Enrico,...

Enrico Castellacci, presidente dell'associazione nazionale dei medici di calcio italiani, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Leggendo la sola diagnosi dell'infortunio di Raspadori, con ...Castellacci parla di Raspadori a Radio Marte. L'attaccante del Napoli avrà bisogno di almeno 30-40 giorni di riposo ...