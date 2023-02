Napoli | addio Kvaratskhelia | la mossa del club sciocca i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Pioggia di richieste arrivate all’indirizzo del Georgiano, l’agente si sfrega le mani, brutte notizie per il! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È ormai uno dei giocatori più in vista in Europa ed è inevitabile la corte dei maggiori. Dal suo arrivo in Italia, tra le incertezze di quelli che non riuscivano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.