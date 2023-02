Musetti-Cachin oggi | ATP Buenos Aires 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella serata odierna Lorenzoscenderà in campo all’ATP diper affrontare, agli ottavi di finale, l’argentino padrone di casa Pedro: sarà una prima volta per i due tennisti, che sinora in carriera non si sono mai sfidati, aumentando dunque la curiosità nel seguire il match.farà così il suo esordio nel torneo argentino, mentrearriva alla sfida forte del successo ottenuto al primo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro, sconfitto per 2 set a 0 (7-6, 6-4). L’azzurre parte favorito, ma al tempo stesso è consapevole delle insidie che si celano dietro questa sfida. Sinner-Tsitsipas, ATP Rotterdam, tv, ...

Lorenzo Musetti e Pedro Cachin scenderanno in campo nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio non prima delle ore 22:30. Come Sinner, anche Musetti ha scelto presto di lasciare la famiglia e di andare a vivere da solo. Nel suo caso, però, ha messo un oceano in mezzo. E' andato infatti a vivere e ad allenarsi in Europa.

