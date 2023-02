(Di giovedì 16 febbraio 2023) Cambia subito la gara all’Olimpico tranell’andata dei sedicesimi di Conference League 2022/2023. Al minuto 15? infatti,ha atterrato al, da ultimo uomo. Sebbene però il calciatore non fosse comunque indirizzato esattamente verso la porta, l’arbitro Craig Pawson ha deciso di estrarre il cartellino rosso, lasciando i biancocelesti in 10. SportFace.

All'Olimpico, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Conference League trae Cluj: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Olimpico,e Cluj si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale della Conference League ...... impegnate nei playoff europei di Europa League e Conference League , Di seguito ladegli ... Antonio Nobre (POR) VAR: Tiago Martins (POR) AVAR: Godinho (POR)- CLUJ ore 21 Arbitro: Craig ...

Moviola Lazio Cluj: l'episodio chiave del match Lazio News 24

Moviola Lazio-Cluj: l'episodio chiave del match Calcio News 24

Europa League e Conference League: la MOVIOLA LIVE di Roma, Juve, Lazio e Fiorentina Calciomercato.com

MOVIOLA - Lazio-Cluj: Patric stende Krasniqi al limite dell'area, espulso SPORTFACE.IT

Lazio-Cluj: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

In campo quattro squadre italiane tra le 18.45 e le 21, impegnate nei playoff europei di Europa League e Conference League, Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi: 52' – Rosso col ...La Lazio inizia l'avventura in Conference League. Dopo la retrocessione dall'Europa League, ecco la sfida con il Cluj per continuare a sognare in campo europeo. Fischio d'inizio alle ore 21. "Quando ...