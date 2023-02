(Di giovedì 16 febbraio 2023)arbitraledelvalido per l’andata dei sedicesimi di Conference League:delladeltra, valido per l’andata dei sedicesimi di finale della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Jug.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata dei sedicesimi di Conference League:- Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per l'andata dei sedicesimi di finale della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Jug.... il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Estadio Municipal,e Fiorentina si ...

Moviola Braga-Fiorentina: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Moviola Salisburgo-Roma: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Salisburgo-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Roma, arriva il verdetto sulla causa con New Balance Calcio News 24

Fiorentina, Italiano: «Nico Gonzalez sarà multato per la serata in discoteca dopo la Juve» Calcio News 24

All’Estadio Municipal, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Conference League tra Braga e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Estadio Municipal, B ...