Mourinho in conferenza stampa | rivivi le parole in diretta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Roma cade 1 - 0 a Salisburgo nella sfida d'andata dei playoff di Europa League. Una beffa per la squadra di, che ha colpito un palo con Cristante e una traversa con Belotti, per poi essere ...

La Roma cade 1 - 0 a Salisburgo nella sfida d'andata dei playoff di Europa League. Una beffa per la squadra di, che ha colpito un palo con Cristante e una traversa con Belotti, per poi essere punita all'88' da Capaldo. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico. Queste le parole del tecnico portoghese ......se...' Nella giornata di oggi hanno scioccato le parole rilasciate da Paulo Dybala in...si sia legato alla Roma in estate grazie al grande lavoro di convincimento di Josè. L'...

Roma, in diretta la conferenza stampa di Mourinho e Dybala Corriere dello Sport

Mourinho, conferenza stampa in diretta: ora LIVE le parole di oggi Corriere dello Sport

Mourinho, nuovo segnale ai Friedkin: “Giugno è tardi per parlare” ForzaRoma.info

Conferenza stampa Mourinho, vigilia di Salisburgo Roma Europa League RomaNews

Conferenza stampa, MOURINHO: "Domani non più di 1-2 cambi, Abraham gioca. Con Karsdorp tutto risolto da ... LAROMA24

Salisburgo-Roma, Mourinho: Abbiamo dominato la partita ma se non fai gol... - A.S. Roma - Le parole di José Mourinho, allenatore dell'AS Roma, a Sky Sport al termine della partita c... - Marione.net - ...Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Salisburgo: Questo è il calcio, a questi livelli bisogna fare gol. “Hai ragione. Abbiamo ...