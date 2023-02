Mourinho ha fretta | messaggio chiaro alla Roma

affronta il tema con un messaggio chiarissimo indirizzato ai Friedkin. I tifosi aspettano di sapere cosa accadrà, José non usa giri di parole, ma fa capire chiaramente che aspettare giugno ...Sotto di un gol dopo 7' per un autorete di Ibanez su colpo di testa di Baschirotto, la squadra diè stata in grado di reagire in, trovando il pareggio con Dybala dal dischetto al 17' ...

Mourinho ha fretta: “Siamo a febbraio, la proprietà non può parlare con me a giugno” Roma Giallorossa

EDICOLA CDS – Mourinho e Dybala mettono fretta ai Friedkin fcinter1908

Roma, quanti giovani lanciati da Mourinho: ecco i dati Sky Sport

Mourinho alla Roma: “subito il rinnovo”. Dybala si accoda LAROMA24

La frenata di Mourinho: il Lecce va avanti, Dybala lo riprende. Ma la ... Retesport

"Siamo a febbraio, la proprietà non può parlare con me a giugno, sarebbe troppo tardi. Loro sanno quello che possono aspettarsi da me" ...L'era di Mourinho sulla panchina della Roma sembra giunta ai titoli di coda: c'è un top club pronto a fare follie per il portoghese ...