Mourinho e Dybala incendiano il confronto social | ' Se non vogliono rimanere | andassero via' ' Sono solo ambiziosi'

Sempre sui nervi)5,5 : Raddoppiato, triplicato, asfissiato. Non brilla come al solito. E' ... Ma da lì si segna)6 : Esperienza pura contro la freschezza del Salisburgo. Una prova ...... in casa Roma si aggiunge la preoccupazione per Paulo. L'argentino ha lasciato il campo all'... "Non so come sta, se si è fermato per un infortunio o per precauzione" ha dettonel post ...

Mourinho: "Sbagliati gol incredibili. Dybala Ecco come sta" Fantacalcio ®

Mourinho: “Dybala mi ha chiesto di uscire. Partita dominata e ci manca un rigore” ForzaRoma.info

LIVE Mourinho: "Partita dominata, c'era un rigore netto per noi. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili" Voce Giallo Rossa

Roma, Mourinho: "Sbagliati gol incredibili, ma c'è un rigore per noi. Dybala Non so che abbia" TUTTO mercato WEB

Salisburgo-Roma, Mourinho: Abbiamo dominato la partita ma se non fai gol... - A.S. Roma - Le parole di José Mourinho, allenatore dell'AS Roma, a Sky Sport al termine della partita c... - Marione.net - ...Almeno per una sera i pensieri sul futuro con la Roma di José Mourinho e Paulo Dybala sono stati messi da parte. Sostituiti da una sconfitta cocente arrivata all'88'… Leggi ...