MotoGP | rivelazione shock sul motore Yamaha | cambia tutto | pazzesco

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo i 3 giorni di test sono gioie e dolori per la, pronta la rivoluzione in vista delle prossime uscite a Portimao! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM LaYZR-M1 è uscita dalla tre giorni di testa Sepang con un doppio volto, la velocità massima è migliorata, ma durante il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Molto più di un quarto incomodo. Dopo un 2022 dala KTM punta a confermarsi nel Mondialeormai alle porte, che pure dovrebbe vedere il ritorno ad alti livelli della Honda di Marc Marquez. La scuderia austriaca ha presentato ...Superbike oPer Pernat è più probabile un rientro in Superbike rispetto al reintegro in. "Penso che lo rivedremo in un mondiale, forse non lama magari la Superbike . Credo che ...

MotoGP, test Sepang. I risultati della prima giornata: 1° Bezzecchi, 5° Bagnaia Sky Sport

MotoGP, Luca Marini comanda i test invernali: "Sono pronto" Corse di Moto

MotoGP | Aleix: "L'Aprilia 2023 non è una rivoluzione. Mi aspettavo di più" Motorsport.com - IT

Le rivelazioni di Marquez: sono stato sul punto di ritirarmi inSella

Marquez, accusa durissima a Valentino Rossi: fan scioccati dalla ... Tennis Press

“Sono tornato a divertirmi per la prima volta dal 2021. Il nostro lavoro ora è cercare di farlo credendo in me e nella squadra, perché dopo un anno complesso, non è scontato tornare ad avere queste se ...Nella stagione MotoGP '23 la pressione delle gomme sarà monitorata con nuovi sensori. Ma divampa la polemiche sui limiti imposti da Michelin.