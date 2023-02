Morto Alberto Radius | Grignani | “Uno dei risvegli più amari della mia vita”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) MILANO – “Non ho parole per descrivere uno deipiùmia. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti die di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao! Tuo Gian”. Così su Facebook Gianluca(foto) a propositomorte del chitarrista, che ci ha lasciati all’età di 80 anni. L'articolo L'Opinionista.