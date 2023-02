Morte di Tiziana Cantone | il gip ordina nuove indagini per omicidio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) volontario. possibile anche “esperimento giudiziale” Era il 13 settembre 2016, quando, 31 anni viene trovata senza vita nell’abitazione della madre a Mugnano, nel Napoletano. Apparentemente la donna si è tolta la vita. Le motivazioni dietro quello che sarebbe stato un suicidio – intorno al collo della vittima c’era un foulard – ci sarebbe la diffusione in rete, a sua insaputa, di video a luci rosse che la ritraevano. Tuttavia, le circostanze del decesso non hanno mai portato ad una chiara conclusione. Oggi, il gip di Napoli Nord Raffaele Coppola ha accolto l’opposizione presentata dai legali di Teresa Giglio, madre della vittima contro l’archiviazione del caso e hatoinvestigazioni. Gli avvocati si sono opposti alla conclusione cui è giunto qualche mese fa il pm Giovanni Corona. Questi, ...

