(Di giovedì 16 febbraio 2023) La telenovela di Álvarocon laè destinata ad avere ancora altri capitoli prima di conoscere il suo esito. La scorsa estate i bianconeri hanno lottato fino all’ultimo per chiudere il suo ritorno, ma non c’è stato accordo con l’Atlético de Madrid sulla cifra del trasferimento Un nuovo tentativo è stato fatto lo L'articolo

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di: 'Ha avuto ... per il quale la Corte di Cassazione hainvece un appello bis relativamente all'aggravante della ...... il club catalano, forte dei buoni rapporti con la Juve, èa dare la lista gratuita all'... Svanita la possibilità, Depay rappresenta l'opzione più gradita per Allegri , anche alla luce ...

Morata è disposto a tornare alla Juventus DailyNews 24

Alice Campello e le macchie post parto sulla mano: ecco cosa sono Corriere dello Sport

Calciomercato Inter, il difensore in procinto di partire SportPaper.it

Dalla Spagna: "Morata ha deciso di restare all'Atletico Madrid" Corriere dello Sport

Juve, il 'Piano B' per Morata: rinnovo con l'Atletico e nuovo prestito Goal.com

La telenovela di Álvaro Morata con la Juventus è destinata ad avere ancora altri capitoli prima di conoscere il suo esito ...I Colchoneros sarebbe invece disposti a mettere sul piatto una parte cash più il cartellino di Alvaro Morata come parziale contropartita tecnica. Lo spagnolo è molto legato all'ambiente bianconero e ...