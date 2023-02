Monza | Galliani | «Contro il Milan partita speciale Berlusconi sarà allo stadio»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Adriano, ad del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha voluto puntare il focus su unaquellailAdriano, ad del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha voluto puntare il focus su unaquellail. Le sue dichiarazioni: «Verràsabato. Ha promesso che ci. Il presidente, come me, quando parla deldice sempre ‘noi’. Sabato starò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo nè quando e se dovesse segnare il, nè se lo farà il. Farò come all’andata». L'articolo ...

Ilcontinua a stupire in campionato ed il suo presidente, Silvio Berlusconi, è atteso sabato all'...match certamente dall'alto tasso sentimentale per l'ex patron dei rossoneri e Adriano, ...Il presidente dei biancorossi è atteso allo stadio dei brianzoli, come ha spiegato il vicepresidente vicario e amministratore delegato del, Adriano. Per Berlusconi e, 29 ...

Dietro il miracolo-Monza, l’ultima scommessa vinta da Berlusconi e Galliani Virgilio Sport

Monza da Champions: c’è un Palladino da blindare per Galliani e Berlusconi CalcioMercato.it

Serie A, Galliani: "Palladino e' bravo, e sabato Monza-Milan..." - Calcio Agenzia ANSA

Verso Milan - Monza, il doppio ex Pessina: 'Bella storia il mio ritorno, c'è una cosa che non va giù a Galliani. E quel ... Monza-News

Ci sarà anche Silvio Berlusconi allo U-Power Stadium, sabato pomeriggio alle 18, per la sfida tra Monza e Milan. Il presidente dei biancorossi è atteso allo stadio dei brianzoli, come ha spiegato il v ...Adriano Galliani ha annunciato la presenza di Berlusconi per il match Monza-Milan. Adriano Galliani, AD del Monza, ha recentemente dichiarato in un’intervista a Sky che Silvio Berlusconi sarà presente ...