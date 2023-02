Montemesola | scuole in campo | allegria in paese con il carnevale dei bambini

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Colori, musica e, hanno allietato questa mattina le strade del centro storico di. Un giovedì grasso indimenticabile per idella scuola primaria di, plesso “D’Amicis”, che hanno sfilato con le loro mascherine, accompagnati da maestre e genitori. Il progetto è stato fortemente voluto dalle referenti del plesso “D’Amicis”, le maestre Barbara Garofalo e Cinzia Venneri che, con l’immancabile supporto del comitato genitori, hanno realizzato un corteo coloratissimo e divertente. “Ilè una festa che tutti iaspettano con trepidazione per poter indossare e sfoggiare le maschere del proprio personaggio preferito, personificando il proprio ideale. Proprio per questo motivo noi referenti del plesso “De Amicis” di ...