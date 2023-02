Monta da più parti la protesta per lo stop dal 2035 per auto a benzina e diesel Gentiloni | si sapeva da 2 anni

(Di giovedì 16 febbraio 2023) - La maggioranza critica con forza la misura. Il commissario per gli Affari economici spiega: importante per aziende avere orizzonte temporale per investimenti e per aiuti all'industria

- La maggioranza critica con forza la misura. Il commissario per gli Affari economici spiega: importante per aziende avere orizzonte temporale per investimenti e per aiuti all'industria... se questo sia vero è comunque un dato inche vale la pena di menzionare. Batteria: OnePlus 11 si impone per velocità di ricarica Parlando invece dell'aspetto energetico OnePlus11una ...

La Wiesmann è tornata. Ma adesso va a corrente Veloce

Ikea: i 10 mobili più difficili da montare WIRED Italia

Samsung annuncia i nuovi Galaxy S23 in tre versioni Affaritaliani.it

Gli stalloni al galoppo più richiesti nel 2022: Affinisea ha coperto ... Equos